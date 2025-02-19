涉電影侵權 320網站及應用程式被搗

【本報綜合報道】內地多部門近日部署開展春節檔院線電影版權保護專項行動，執法部門查辦21宗春節檔電影侵權案件，查獲320個侵權盜版影視網站或應用程式，處置逾43萬條涉春節檔電影侵權連結，處理1,492個侵權帳戶。內媒周一發現，仍有網民分享春節檔電影的盜版資源連結，律師提醒即使是分享盜版資源也構成侵權。

票房榜前4名遭盜攝

有網民在微信群分享了今年春節檔院線電影的網上資源連結，記者點擊發現，4部影片分別是春節檔院線電影總票房佔前4的《哪吒之魔童鬧海》（又稱《哪吒2》）、《唐探1900》、《封神第二部：戰火西岐》、《熊出沒‧重啟未來》。為規避平台監管，連結中的電影名字沒有使用全稱，甚至用了拼音。連結的影片畫質模糊，能看到盜攝過程中前方時不時有人走動，聲音嘈雜，部分可下載觀看。