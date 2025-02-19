深圳地鐵11號線 繁忙時間故障 大批乘客困車廂

可索延誤證明 辦單程退票

網上傳出多段現場影片顯示，一列地鐵列車到站後車門未打開，車廂內有大量乘客被困，有工作人員使用應急開關打開車門，車廂內另有乘客嘗試開門未果。有影片發布者指，事發時聞到燒焦味。一名在列車上的乘客表示，當日早上8時45分許乘坐深圳地鐵11號線進入車公廟站，中途突然聽到撞擊聲，地鐵隨即停下來，應急開關無法使用，很多乘客打電話報警，至約9時05分車門才被打開。