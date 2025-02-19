江西女赴泰浮潛 疑捱摩托艇撞致腦死

同行遊客：聽到咚一聲

目擊者楊先生向內媒透露，事發於本月6日，涉事女遊客一行人乘坐的船比他們先到了布吉島，都是大家在各個平台報名的一日遊旅行團，最後併起來共約20至30人，其中逾半是中國人，也有少數外國人。楊先生指當時海上項目比較多，除了浮潛還有摩托艇，和他們同船的兩名法國人在浮潛時與一個開摩托艇的泰國人一起發現該女遊客出事。法國人說當時聽到「咚」一聲，懷疑是摩托艇撞到女遊客，但泰國人則稱是他跳下水救人的聲音。