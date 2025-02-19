傳台為博美支持 擬購780億軍備

包括岸防巡航導彈 HIMARS火箭 英媒昨日引述知情人士報道，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元（約546億至780億港元）的軍備，期盼在中國大陸持續施加軍事壓力下，贏得美國總統特朗普政府的支持。台灣防務部門同日召開記者會，但未有具體回應，強調會按敵情威脅審慎評估。

有3位不具名的知情消息人士透露，台灣正在跟華府方面商談軍購。其中一名消息人士聲稱，這項軍購計劃目的是向美國表明台灣致力於防務。另一位消息人士指出，該軍購計劃將包括岸防巡航導彈以及高機動性多管火箭系統（HIMARS）的火箭。

消息人士如採購金額低於80億美元，會感到相當驚訝。白宮沒有立即回應。美國國家安全顧問沃爾茲日前曾表明，他希望加快交付武器給台灣。針對軍購具體內容，台灣防務部門拒絕評論，但表示正致力於發展國防。台灣防務部門隨後再回應時，強調只要能夠滿足建軍重點的武器裝備，都會籌劃獲得，並考量敵情威脅、產能、交易日期等，審慎評估規劃，以符合特別防務預算的需求。

美日聲明反武力脅迫台灣 特朗普和日本首相石破茂本月初發表聯合聲明，反對任何通過武力或脅迫改變台灣海峽當前局勢的企圖。美國國務院官網上周四更新有關美中關係現況介紹，新版本移除「不支持台灣獨立」字句，北京批評華府在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤的信號。

另一方面，美國、日本和韓國外長早前會談後發表聯合聲明，首次表示支持台灣有意義地參與適當國際組織；引起北京不滿，向三國提出嚴正交涉。

南韓外交部發言人李在雄周二回應指，韓方正與中方就共同關心的議題保持緊密溝通，兩國一致認為要謹慎管控個別問題，確保雙邊關係不受影響。本報綜合報道