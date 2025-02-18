史上首辦 新幹線女子摔角

由日本東京往新大阪的東海道新幹線希望號列車內，上周六舉辦史上首次女子摔角比賽。8名青春靚麗的女子摔角手在列車走道上展開激烈對決，加上戲劇性十足的表演，令近距離欣賞肉搏戰的粉絲反應熱烈。女摔角手也感覺新奇，希望下次可在飛機或船上比賽。