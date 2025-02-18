2月18日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月18日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
史上首辦 新幹線女子摔角
由日本東京往新大阪的東海道新幹線希望號列車內，上周六舉辦史上首次女子摔角比賽。8名青春靚麗的女子摔角手在列車走道上展開激烈對決，加上戲劇性十足的表演，令近距離欣賞肉搏戰的粉絲反應熱烈。女摔角手也感覺新奇，希望下次可在飛機或船上比賽。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250218-0218_00180_065/史上首辦--新幹線女子摔角
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc