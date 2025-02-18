兩岸國際

北海道漁船傾覆2人失蹤

漁船在苫前町附近海域傾覆。 漁船在苫前町附近海域傾覆。
漁船在苫前町附近海域傾覆。
【本報綜合報道】一艘載有5人的漁船周日在日本北海道苫前町附近海域傾覆，船上兩人失蹤。
據管轄苫前町附近海域的留萌海上保安部消息，當地時間下午4時許，該海上保安部接到通報稱，苫前町附近海域發生漁船傾覆事故，船上5人中有3人獲救，兩人失蹤。傷者已被送往醫院。
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