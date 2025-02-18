華公安部長助理訪緬 商合作打擊電騙

據通報，中國駐緬大使馬珈陪同劉忠義一行人與緬方官員會談，中方積極評價緬方在保障中國公民安全方面的決心和所作努力，指出網賭電詐犯罪嚴重侵害人民生命財產安全。中方願同緬泰等周邊國家積極展開多邊合作，綜合施策，標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同剷除網賭電詐毒瘤，維護地區國家正常交往合作秩序。緬方官員則介紹該國政府近期打擊網賭電詐的具體措施，表示緬方非常重視、嚴厲打擊網賭電詐等違法犯罪行為，將與中方等相關鄰國加強協調，推動多邊合作，並探討建立常態化合作機制，共同打擊網賭電詐等跨境犯罪。

兩國高官訪妙瓦底

緬甸國家管理委員會新聞訊息組昨日表示，上月30日至周日已審查控制1,030名非法入境的外國人，中緬泰高級官員已抵達妙瓦底電詐園區，組成聯合工作組，對非法入境者進行身份識別及詳細調查，加快推進遣返工作。緬方日前已遣返部分非法入境者，其餘人將根據法規盡快移交遣返回原籍國。中國外交部發言人郭嘉昆昨日指出，中國正與泰緬等國積極展開多邊合作，共同剷除網賭電詐毒瘤，外交部將繼續會同主管部門指導駐外使領館妥善處置相關領保求助案件，維護海外中國公民的安全和合法權益。