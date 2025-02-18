韓斷DeepSeek服務下載 籲勿輸入個資
【本報綜合報道】南韓繼多個政府部門禁用中國人工智能（AI）模型DeepSeek後，國務總理直屬機構個人訊息保護委員會昨日宣布，暫時全面中斷DeepSeek在當地的服務，並限制新用戶下載該應用程式。
待完善訊息保護法後重開
DeepSeek在南韓的服務從上周六下午6時起暫時全面中斷，在根據《個人訊息保護法》完成改善及修正政策工作後，才會恢復服務。個人訊息保護委員會早前向DeepSeek總部發送與收集個人訊息和處理方式等相關的質詢書，DeepSeek上周一指定代理商後，上周五坦承上架時未充分考量上述法例，將積極配合該委員會。DeepSeek服務暫停後，現有用戶仍可使用該應用程式。但個人訊息保護委員會呼籲民眾謹慎使用，包括不要在DeepSeek輸入個人資料。
中國外交部發言人郭嘉昆周一回應指，中國政府一貫要求中國企業在嚴格遵守當地法律法規的基礎上開展海外營運，中方也希望有關國家避免採取將經貿科技問題泛安全化以及政治化的做法。
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