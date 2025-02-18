韓斷DeepSeek服務下載 籲勿輸入個資

待完善訊息保護法後重開

DeepSeek在南韓的服務從上周六下午6時起暫時全面中斷，在根據《個人訊息保護法》完成改善及修正政策工作後，才會恢復服務。個人訊息保護委員會早前向DeepSeek總部發送與收集個人訊息和處理方式等相關的質詢書，DeepSeek上周一指定代理商後，上周五坦承上架時未充分考量上述法例，將積極配合該委員會。DeepSeek服務暫停後，現有用戶仍可使用該應用程式。但個人訊息保護委員會呼籲民眾謹慎使用，包括不要在DeepSeek輸入個人資料。