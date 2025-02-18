傳哈馬斯受埃及壓力 加薩管治權願交巴人政府

以派員赴開羅 續商實施第一階段協議 以色列總理內塔尼亞胡指示以方談判小組，昨日前往埃及首都開羅，討論繼續實施加薩地帶停火協議第一階段問題。消息指，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯表示，願將加薩走廊移交巴勒斯坦自治政府。

以色列總理辦公室周日發聲明指，談判決定是同美國中東問題特使威特科夫協調後作出。以色列安全內閣昨日開會討論停火協議的第二階段，以方談判小組將在以安全內閣討論後，收到有關推進停火協議第二階段談判的指示。根據停火協議，以色列和哈馬斯本應於本月3日開啟第二階段停火談判，討論釋放以方其餘被扣押人員以及以軍從加薩地帶撤出等事宜，但雙方並未進行實質性談判。

報道引述哈馬斯給巴勒斯坦解放組織的一封信指，願將加薩走廊移交巴勒斯坦自治政府，但要求將目前管治加薩的哈馬斯人員納入加薩新政府。消息人士透露，哈馬斯因受到埃及施壓，同意交出加薩管治權。美國總統特朗普早前表示，希望由美國主導加薩重建，並將把加薩打造成「中東的蔚藍海岸」，引發許多阿拉伯國家反對。

埃提新案重建加薩 巴表保留 埃及總統西西周日證實，該國正制訂一項替代計劃，將組成一個由社區支持的委員會負責加薩重建，由阿聯酋與卡塔爾等阿拉伯國家提供重建資金，排除哈馬斯參與重建工作，亦將確保巴勒斯坦人可以留在加薩。巴勒斯坦自治政府對埃及方案持保留態度，擔憂這可能導致約旦河西岸與加薩形成兩個獨立的行政系統，進一步加劇分裂。

以美誓殲哈馬斯 反伊朗核武 另外，內塔尼亞胡周日會見到訪的美國國務卿魯比奧，雙方討論了加薩局勢、伊朗等議題。內塔尼亞胡表示，以色列將實現其所有戰爭目標，即消滅哈馬斯、確保所有被扣押人員獲釋，並確保加薩地帶不會對以色列構成威脅。他指，美國的明確支持將幫助以色列更快實現這些目標。魯比奧亦指出，特朗普對加薩局勢的想法非常明確，就是哈馬斯必須被殲滅，否則和平不可能實現。內塔尼亞胡補充，以美均認為，絕不允許伊朗擁有核武器，也必須制止伊朗在該地區的侵略行為。他表示，在特朗普的支持下，以色列能夠而且將會完成上述應對伊朗的工作。本報綜合報道