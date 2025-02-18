慕尼黑會議主席 憂萬斯言論損團結

【本報綜合報道】為期3天的第61屆德國慕尼黑安全會議（簡稱慕安會）周日閉幕。會議期間，各方圍繞歐洲安全、俄烏衝突、中東和平等全球安全議題進行了討論。當前複雜的國際形勢下，與會各方仍在諸多問題上存在分歧，安全議題仍將持續成為各方關注的焦點。

感謝政客挺身捍衞價值觀

慕安會主席霍伊斯根在慕安會閉幕式上表示︰「萬斯發表講話後，我們不得不擔心我們的共同價值基礎不再穩固。我非常感謝所有站出來重申他們所捍衞的價值觀和原則的歐洲政治家。」同時，他表示，慕安會傳遞的訊息很明確，歐洲不是可有可無。他表示，堅信這個更加多極化的世界需要以《聯合國憲章》和《世界人權宣言》為基礎的規範和原則。