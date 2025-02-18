英揆：準備好派維和部隊赴烏

【本報綜合報道】尋求結束俄羅斯與烏克蘭戰火的談判料於本周展開之際，英國首相施紀賢周日在報章撰文指，已準備好在必要時派遣英軍維和部隊赴烏，協助確保英國與歐洲安全，是他首次作出派兵表態。歐洲主要國家領袖周一將在巴黎舉行緊急峰會，討論俄烏戰事與歐洲安全議題，施紀賢證實將參加。

施紀賢表示，英國在支持烏克蘭對抗俄羅斯中扮演領頭角色，意味已準備好並願意為烏克蘭的安全保障作出貢獻，在必要時派兵赴烏，並承諾每年撥款30億英鎊（約294億港元）直至2030年。他強調，不會輕易作出讓英軍置於危險的決定，深切感受到由此帶來的責任，但任何協助保障烏克蘭安全的角色也是保障英國以至歐洲的安全。他又指結束俄烏戰爭，不能只是俄羅斯再次進攻之前的暫時停頓。

將訪美晤特朗普 施紀賢相信，英國可在結束俄烏戰爭的談判中發揮獨特作用，在烏克蘭和平進程中充當歐美之間的橋樑，未來數天將訪美與美國總統特朗普會晤。他認為，烏克蘭必須參與和談，不應將其排除在談判之外，否則等同接受俄羅斯總統普京認為烏克蘭並非一個真正國家的立場。