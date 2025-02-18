中國捷克外長會晤 談及烏台

捷克奉行一中政策 不撐台獨

王毅表示，捷克是最早與新中國建交的國家之一，但近年兩國關係下滑，中方不願看到。他指出，中捷之間沒有根本利害衝突，不存在地緣政治矛盾，希望捷方認真反思，樹立正確對華認知，採取切實行動，與中方重建互信。他強調，關鍵是要尊重中方核心利益，特別是恪守一個中國原則，維護中捷關係的政治基礎，推動雙邊關係早日重回健康穩定軌道，中方願在此基礎上與捷方加強各領域互利合作。利帕夫斯基則指，在當前貿易戰一觸即發的情況下，捷中、歐中保持對話合作十分重要。他強調，捷克政府奉行一個中國政策，不支持「台獨」，願與中方共同努力，發展良好政治關係，推動雙邊合作取得更多成果。