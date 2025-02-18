美俄高層商停戰爭 烏總統亦沙特現身

特朗普放風：快與普京會晤 美國國務院發言人布魯斯周一宣布，美國國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茲和中東問題特使威特科夫，周二將於沙特阿拉伯首都利雅得與俄羅斯官員就俄烏戰事舉行會談。美國總統特朗普表示，相信很快便會與俄羅斯總統普京會面，討論結束俄烏戰事，又指烏克蘭總統澤連斯基亦會參與有關對話；澤連斯基表示周三將訪問沙特，但行程與美俄外長會談無關，重申不接受沒有烏克蘭參與的協議。

魯比奧指歐洲將會參與談判 魯比奧將聯同沃爾茲及威特科夫，周二在利雅得與俄羅斯官員會談。隨着美俄啟動談判，引發被排除在外的歐洲憂心。魯比奧周日受訪時意圖淡化，指談判進程尚未真正開始，烏克蘭和歐洲將是結束俄烏戰爭實際談判的一部分。魯比奧指出，特朗普上周與普京對話，期間普京表達出對和平的興趣，特朗普表達他希望看到這場衝突能夠以某種持久、而且烏克蘭主權受到保護的方式結束。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周一表示，外長拉夫羅夫和總統助理烏沙科夫，按照普京委託，周一啟程前往利雅得，周二與美方會談，將首先討論恢復雙邊全面關係的問題，亦將涉及烏克蘭問題談判的籌備工作，以及安排俄美總統會晤。佩斯科夫指，選擇沙特作為接觸地點，是雙方的共同決定。拉夫羅夫表示，將在會上聆聽美方的意見並作出回應，返國後向普京匯報，再決定下一步行動。

美特使訪烏後始定元首會晤 特朗普周日回應記者提問時，稱他正努力為烏克蘭實現和平，又指這場戰事本來就不該發生，而澤連斯基將參與與俄羅斯的和談，但未有具體說明澤連斯基或他的助手是否會出席在沙特舉行的初步會談。他又認為，普京對烏克蘭沒有進一步領土野心，說：「我認為他（普京）想停下來。這是我向他提出的問題，因為如果繼續下去，對我們來說將是一個大問題。」

惟較早前，沃爾茲被問及澤連斯基是否會參與和談時表示反對。澤連斯基周日重申，基輔不會接受任何由美俄主導、未經烏方參與的決定。他翌日透露，計劃周三訪問沙特，但指烏克蘭不會參加美俄之間的沙特會談。澤連斯基指，美國烏克蘭及俄羅斯問題特使凱洛格預計周四訪烏，在對方到訪後將確定他與特朗普會面的日期。

有美媒引述消息指，歐洲官員擔憂在特朗普加緊推動結束俄烏戰事下，烏克蘭需要接受一項災難性的協議，因此正制訂計劃增加國防開支，並加大援烏力度。報道又指，特朗普政府已向歐洲官員提出，希望在復活節、即4月20日之前實現俄烏停火。但有官員認為，上述預期或許太過不切實際，指今年底前達成協議的可能性會更大。本報綜合報道