河南夜市擲圈贏豪車 檔主被質疑擺拍

【本報綜合報道】河南省商丘市柘城縣市民王先生近日在夜市攤檔玩套圈（擲圈）遊戲，買了2,000元（人民幣‧下同，約2,140港元）的圈，花了近3個小時，成功贏得一輛名貴跑車的一年使用權。不少網民事後質疑事件可能是檔主擺拍炒作，檔主周一澄清事件屬實。柘城縣執法部門表示，已與檔主取得聯繫，仍在調查事件真偽。

執法部門介入查 商丘市柘城縣夜檔檔主常先生近日將一輛價值170萬元（約181萬港元）的瑪莎拉蒂車作為套圈獎品，引發關注。平日喜歡打籃球的王先生，上周五特地從山東省濱州駕車到商丘，成功套中該獎。他表示當日拋了近8,000個圈，基本沒有休息，「連續扔了幾千下，現在手還有點痠」。他與朋友事前約好，最多只能花2,500元（約2,675港元），「抱着試試看的心態，這次能套中主要是運氣好」。他又表示，檔主送了他很多圈，還讓他嘗試套了很多其他物件。

常先生上周五受訪時，一度聲稱他與王先生認識，所謂「套中豪車」傳聞是擺拍。直至周一，常先生又改口表示，豪車確實被王先生套中，且兩人此前並不相識，之所以此前堅稱事件是擺拍，是希望用豪車繼續吸引其他民眾來玩，目前車輛已從攤位撤下，等待王先生取走。

內媒報道指，網上專玩套圈的博主「圈王」虎哥日前曾花8,500元（約9,200港元）買圈嘗試套中該輛瑪莎拉蒂，但連套10小時未中。