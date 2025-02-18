縣域醫共體2188縣推進 明年逾9成達緊密標準

【本報綜合報道】內媒周日引述國家衞生健康委報道，緊密型縣域醫共體已在全國2,188個縣推進，到2025年底，90%以上的縣域醫共體將達到緊密型標準，到2027年底基本實現全覆蓋。

2027年實現全覆蓋 報道指，各地正積極建設醫學檢驗、心電診斷等資源共享中心，大力推廣分布式檢查、集中式診斷，為基層配備必要的數字設備設施，醫聯體影像中心已覆蓋全國70%以上的鄉鎮衞生院，推動基層檢查、上級診斷和結果共享互認。全國近90%的縣實現縣級醫院派駐人員至鄉鎮衞生院全覆蓋，近80%的村衞生室納入醫保定點，進一步方便居民看病報銷。

縣域醫共體是緊密型縣域醫療衞生共同體的簡稱，指以二級甲等以上縣（區）級醫療機構為中心、其他若干家縣（區）級醫療機構及鄉鎮衞生院、社區衞生服務中心為成員單位的緊密型醫共體。