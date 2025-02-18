父92歲病亡 柯文哲可申奔喪

去年跌倒揭患癌 逝世前一天雙方曾見面 台灣民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發周一上午在新竹台大醫院病逝，終年92歲，據指將於下月2日舉行告別式。柯承發去年入院，今年多次傳出病危。因京華城、政治獻金弊案被羈押禁見的柯文哲多次申請出外探望，包括周日凌晨與父親最後一次見面。對外界關注柯文哲能否返家奔喪，台北看守所表示，他可依法申請，但拒絕交代是否已提出申請。

柯承發去年底因跌倒入院，被發現患癌，之後出現肺積水等情況，一直住院治療，更一度轉入深切治療病房，後來病情好轉能簡單溝通，由台大醫院轉至新竹分院，方便柯母何瑞英照顧。

醫生曾發病危通知 柯承發上周六再傳出病危，柯文哲周日凌晨2時直奔醫院探望約40分鐘才離開。何瑞英上周六表示，自己每天早上出門到醫院，晚上回家睡覺。醫生曾發病危通知給家屬，因柯承發進食的東西幾乎沒消化，體力很差，必須灌食。

柯文哲Facebook官方帳號周一發布柯承發的死訊，並對於其離世表達哀悼和不捨。發文提到，柯文哲曾稱父親一生認真做事、安分守己，經歷二二八事件的時代悲劇，人生遭遇劇烈轉折，仍保持堅強、內斂不怕苦的性格，撐起一個家，更帶給柯文哲對台灣的未來有更深沉的啟發。台北看守所表示，任何符合規定的收容人均可按返家探視辦法規定提出申請，該所也會注意家中出現變故收容人的身心狀況，提供所需專業輔導。

民眾黨稱將供協助 民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，目前一切由家屬發言，並尊重家屬，如果柯文哲家有任何需要，黨部一定全力協助。民眾黨新任主席黃國昌周一表示，柯文哲沒法在最後一刻陪着柯父，送他最後一段路，相信每一個身為人子或人女的人，應該都不難體會這樣的感受，民眾黨全黨上下也會做柯文哲的家人最堅強的後盾。本報綜合報道