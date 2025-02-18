菲律賓被指26年前圖佔南海島嶼

【本報綜合報道】德國慕尼黑安全會議周日閉幕，前一天舉行「掀起波瀾：印太地區的海上緊張局勢」小組討論。中國外交部前副部長傅瑩在會上揭露菲律賓26年前試圖在南海擴大島礁建設的非法行徑，強調中國的克制以及對《南海各方行為宣言》的承諾。

華前副外長斥違《南海宣言》 傅瑩與菲律賓外長馬納羅、新加坡防長黃永宏等人上周六出席上述小組討論，馬納羅宣稱菲律賓遵守國際法，呼籲陷入緊張局勢的各方遵守已簽署的協定。傅瑩回應指，中國沒法認同菲方在仁愛礁和仙賓礁的侵佔行為，因菲方所為違反《南海各方行為宣言》，強調這是任何人在南海問題都不應逾越的紅線。

傅瑩提到，她在1999年仁愛礁事件發生時正擔任駐菲大使，5月時一艘菲軍艦在仁愛礁「坐灘」，稱需零部件修理，中方相信了其說法。惟同年11月另一艘船再於黃岩島「坐灘」，引起中方質疑，雙方最終達成協議，菲律賓撤走第二艘船。她批評菲方打着維修的幌子，實則意在侵佔，強調這種伎倆不應被鼓勵。馬納羅在會上，則拒答涉及黃岩島和仁愛礁的邊界問題。