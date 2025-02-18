加拿大護衞艦穿越台海 解放軍跟監警戒

東部戰區斥滋擾攪局

加拿大外交部表示，今次行動是為了證明台灣海峽是國際水域，這也是加拿大自2022年11月發布印太戰略以來，第6次派軍艦穿越台海。據報道，中國軍方在加方艦艇經過時與其建立了無線電聯繫，要求其改變航向。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校批評，渥太華號過航台海並公開炒作，加方有關言論曲解法理、混淆視聽，其行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。