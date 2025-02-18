加拿大護衞艦穿越台海 解放軍跟監警戒
【本報綜合報道】加拿大皇家海軍護衞艦渥太華號（HMCS Ottawa）周日由南向北通過台灣海峽，為今年首次。解放軍東部戰區組織海空兵力對加方艦艇過航行動全程跟監警戒，強調已經有效應對處置，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。
東部戰區斥滋擾攪局
加拿大外交部表示，今次行動是為了證明台灣海峽是國際水域，這也是加拿大自2022年11月發布印太戰略以來，第6次派軍艦穿越台海。據報道，中國軍方在加方艦艇經過時與其建立了無線電聯繫，要求其改變航向。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校批評，渥太華號過航台海並公開炒作，加方有關言論曲解法理、混淆視聽，其行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。
台灣外事部門則稱，加拿大再次以具體行動捍衞台海的自由、和平及開放，並展現台海為國際水域的堅定立場，對此表示歡迎與肯定。台灣防務部門也證實，渥太華號通過台海，同日在相關空域監測到24架解放軍軍機，其中18架逾越台海中線。
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