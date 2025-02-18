台人申大陸居住證 擬納兩岸條例規管

【本報綜合報道】中國大陸近期鼓勵台灣民眾申請居住證，標榜不用大陸戶籍就能申請，並享有與當地公民同等待遇。台媒周一引述消息報道，民進黨政府計劃防止民眾申辦大陸居住證，未來將納入兩岸條例規管，亦將強化大陸赴台人流管理機制。

將重新檢視條例 知情官員透露，現行法律未對民眾辦大陸居住證有任何規範，政府將重新邀相關單位開會，重新檢視《兩岸關係人民條例》，也會依最新情勢發展，找專家學者與相關部會研議。在管理方面將強化相關法律，如民眾申領大陸居住證，需討論是否加以處罰，若要開罰，未來也需進一步修法。

在現有法制上，行政措施也要加強，可修行政命令、實施辦法等強化行政管理，人流管理機制也會一併滾動性檢討。知情官員另外指出，港澳條例部分，來台居留、定居政策將作出檢討，政府也會強化大陸人士來台的人流管理機制。

台法務部門早前調查當地人擁有大陸身份證時，發現海軍168艦隊濟陽級軍艦一名楊姓士兵擁有大陸身份證，且時間長達10年。台陸委會當時回應指，現職軍公教人員不得赴陸設籍、申領身份證、定居證及居住證。台陸委會另外表示，大陸居住證因不須設籍大陸，因此並未違反《兩岸關係人民條例》，不會注銷台灣戶籍；但若申請大陸「居民身份證」就會違法，將喪失台灣人民身份，並被注銷在台戶籍與權利。