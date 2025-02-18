日本戶籍國籍欄 5月可改填「台灣」

【本報綜合報道】日本傳媒周一報道，法務省將從5月起允許在戶籍的國籍欄中標註地區名，將修改相關省令，事實上為標註「台灣」鋪平道路。目前該欄原則上只允許填國名，台灣出生的人需標註「中國」。

據報道，考慮到地區出生者的身份認同問題，日本法務省將把戶籍上與外國人「國籍」相關的一欄改為「國籍和地區」。當地5月起為了在戶籍中追加姓名的假名讀音將大幅修改系統，配合此次系統修改，會一併修改「國籍」相關的一欄。相關省令修改後，已標註「中國」但想修改為「台灣」的人可作出變更。法務省指出，當年如何標註未正式建交的大陸出生者戶籍成為課題，最終決定在大陸和台灣出生的人都使用「中國」。

中方指不容搞小動作 對於日方在涉台問題上的有關動向，中國外交部發言人郭嘉昆表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞都是中國人，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，更應該謹言慎行。中方敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號。