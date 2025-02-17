新品真菌專襲蜘蛛 感染即變喪屍

【本報綜合報道】美國傳媒上周五報道，英國和丹麥科學家在不列顛群島洞穴發現新品種真菌「Gibellula attenboroughii」，專門感染蜘蛛，並導致宿主變成「喪屍」且行為發生改變，但真菌如何操控蜘蛛神經系統尚有待研究。研究論文已在《真菌系統學與進化》雜誌發表。

操控神經 離蛛網傳播孢子 該款真菌2021年在英國北愛爾蘭被首次發現，科學家隨後在愛爾蘭等地洞穴發現更多被感染的蜘蛛。據目前觀察，該真菌只會感染「Metellina merianae」和「Meta menardi」兩種穴居圓蛛。一旦感染，蜘蛛會受操縱，離開其織就的蛛網，移動到更適合真菌孢子傳播的地方，並提早死亡。上述行為模式和專門感染螞蟻、俗稱「喪屍真菌」的偏側蛇蟲草菌相似。

此外，科學家在巴西發現另一種真菌「G.aurea」，可能操控蜘蛛移到樹葉下等死，但新品種真菌Gibellula attenboroughii在蜘蛛上的作用更為明顯。科學家未知新品種真菌會在宿主腦部釋放何種化合物，進一步了解或有機會應用在作物保護甚至人類醫學上。研究作者之一阿拉烏霍（Joao Arauujo）表示不擔心蜘蛛種群會受影響，因各類真菌早已存在數百萬年或更久，一直和各種生物共存，保持森林生態系統的平衡。