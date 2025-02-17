退休教員念恩師鞭策 保留小學成績冊

【本報綜合報道】新加坡公立新民學校於1932年創辦，隨後因學生人數不斷下降，最終於1985年停辦。當地傳媒昨日報道，一名畢業於公立新民學校的女子如今雖然年近七旬，卻仍保留着成績冊及畢業證書，坦言十分感念母校恩師們對她多方面的栽培。

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69歲的詹維言曾擔任華文教師，她憶述，小學六年級時的班主任鍾振強曾評價她：「敢怒敢笑敢言，勤工好學。」她指鍾振強當年也負責培訓學校的乒乓隊，校長林子平很支持乒乓隊發展，且頗有威嚴，偶爾會拿藤條警惕學生守紀律，校隊因此常在全國小學比賽中奪冠，而她升上中正中學後繼續提升球技，也曾代表國家隊參賽。