首位AI兒科醫生 現北京參與會診

數十年病歷數據掌握 提升臨床決策 中國近年積極發展人工智能（AI）和機械人等科技領域，內媒前日報道，國家兒童醫學中心、北京兒童醫院會診中心近日展開「AI兒科醫生+多學科專家」雙醫並行疑難病例多學科會診，是全國首個AI兒科醫生。

夥13專家治8歲童顱底腫 會診對象是一名8歲男孩，他持續3周抽動，兩周前發現顱底腫物，輾轉多地醫院，診療結果不一。北京兒童醫院會診中心上周四安排專家型AI兒科醫生與13位兒科專家會診，國家兒童醫學中心主任、北京兒童醫院院長倪鑫稱，AI兒科醫生是北京兒童醫院正在研發的兒童健康AI大模型系列產品之一，整合醫院逾300名知名兒科專家的臨床經驗，以及數十年的高質量病歷數據。該款專家型AI兒科醫生，既可以擔任臨床科研助理，幫助醫生快速獲取最新科研成果和權威指南，也可以輔助醫生展開疑難罕見病診斷和治療，提升臨床決策效率。

機械人跳舞炒菜樣樣精 另一方面，浙江省杭州智能機械人製造商宇樹科技的機械人近日又有新進展，它今年在內地春節聯歡晚會大跳扭秧歌，已令人印象深刻。該公司上周五發布一款機械人的最新影片，並配文指「算法升級，任意舞蹈任意學」。片中可見，該款機械人實現了流暢自如的舞蹈表演，拍手和扭腰等動作不在話下，還能跟隨音樂節奏來舞動身軀。

隨科技發展蓬勃，愈來愈多智能化設備亦獲用於養老服務領域，吉林省長春市一間智能敬老餐廳未有聘用廚師，炒菜機械人、智能煮麵系統才是廚房主角，能精準控制火候、調料用量和烹飪時間，製作出色香味俱全又能確保營養均衡的菜品，皆受到用餐者好評。本報綜合報道