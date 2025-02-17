奧地利 敍國男隨機斬人 5傷14歲仔斷魂

外賣員力挽狂瀾 驅車撼撞疑犯 奧地利南部城鎮菲拉赫上周六有男子持刀在街頭隨機斬人，一名14歲少年死亡，另外5人受傷。警方事後拘捕一名尋求庇護的23歲敍利亞籍男子，暫時未確定犯案動機，正調查其背景，以及追緝可能涉案的其他疑犯。

事發於當地上周六下午約4時，該名合法居留而且沒有前科的敍利亞男子，隨機用刀襲擊路人。另一名剛巧路過、同樣是敍利亞籍的外賣員，用自己的車去撞疑犯，避免更多人受害。網上圖片可見，疑犯坐在路旁石階上、其中一隻腳的鞋子沒了，看似毫無悔意；當一名女警持槍慢慢向他走近時，疑犯在哈哈大笑。

警方發言人迪奧尼西奧表示，遇襲途人皆為男性，年齡分別由14歲至32歲。除了14歲的死者外，5名傷者中有兩人重傷。有目擊者指出，疑犯作案時曾高呼「真主偉大」，但動機以及他與受害人之間的關係待查。有報道指，警方循極端主義方向調查，同時暫未排除有第二名襲擊者的可能。

高呼真主偉大 被捕時狂笑 菲拉赫位於意大利和斯洛文尼亞邊界附近，以狂歡節聞名，也是夏季旅遊勝地。迪奧尼西奧向記者表示：「我在新聞服務部門工作20年，不記得發生過這樣的事情。」此類襲擊在奧地利極為罕見。2020年，一名伊斯蘭國（IS）支持者在維也納大開殺戒，造成4死，是當地數十年來最致命的襲擊事件。

有報道指，此次襲擊發生在奧地利政治動蕩時期。在去年9月議會選舉中名列第一的極右翼自由黨未能組建聯合政府，而該黨的政治核心是驅逐非法移民。該黨領袖基克爾在襲擊發生後發表聲明說：「我們需要嚴厲打擊庇護，不能讓菲拉赫事件再次發生。」本報綜合報道