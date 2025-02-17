涉管理美國核庫存 NNSA收回裁員指示

【本報綜合報道】美媒上周五報道，特朗普政府日前辭退300多名國家核安全局（NNSA）員工後，收回部分成命。能源部發言人澄清受影響人數不足50人，主要負責行政及文書職務。

能源部稱不足50人受影響 被解僱員工職責包括在工廠實地監督承包商生產核武，以及在總部為承包商撰寫要求和指導方針。消息人士相信，官員下令解僱時未意識到他們負責監督核武庫存。針對此事，國會參議員已就裁員向能源部長賴特表達關注。

NNSA署理局長羅賓斯（Teresa Robbins）上周五證實收到指示，撤銷解僱試用期員工，預期受影響大部分甚至全部試用期員工能返回崗位。另一方面，正值美國報稅季節，但美媒上周五援引內部人士消息稱，美國稅務局（IRS）最快本周起解僱數千名試用期員工，未知裁員行動會否影響評稅工作。據報，華府裁員潮至今解僱了超過9,500人，包括美國環境保護署、美國農業部兩間研究機構、美國疾病控制及預防中心、美國林業局及美國國家公園管理局。