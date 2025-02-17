特朗普稱信任馬斯克 指摘媒體圖挑撥離間

【本報綜合報道】美國富豪馬斯克執掌政府效率部後，大刀闊斧裁減華府工作人員，有美媒形容他才是白宮真正掌權者。美國總統特朗普日前罕有和馬斯克一同接受美媒訪問時，反駁上述說法，否認自己與馬斯克之間存在分歧，並指摘部分媒體試圖挑撥離間他們，但失敗告終。

罕有一同受訪 以正視聽 在將於周二播出的訪問節目上，特朗普表示早已聽慣有關馬斯克掌權說法，並模仿新聞主播語氣稱：「我們有突發新聞：特朗普已把總統職位讓給馬斯克，馬斯克總統今晚將出席內閣會議……」特朗普指，馬斯克曾致電稱，「他們（媒體）試圖離間我們」，他答道「絕對是這樣」。特朗普還說美國人很清楚媒體意圖，並嘲諷媒體「做得很差」，否則他當不上總統。

據美媒報道，特朗普向來不喜身邊人鋒芒蓋過他，馬斯克卻鋒芒太露，但到目前為止，特朗普一直公開支持馬斯克的華府改革工作，並表示在預算赤字飆升之際至關重要。特朗普上周六在社交網貼文引用法國已故國王拿破崙名言「拯救國家的人並不違反任何法律」，外界認為是暗示面對多重法律挑戰，他將持續抗爭針對其總統行政權力的限制。