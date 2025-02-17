王毅晤以外長 敦促加薩人道災難結束

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅上周六在出席德國慕尼黑安全會議後應約會見以色列外長薩爾。雙方重點就加薩局勢交換了看法。王毅指，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，以暴易暴只會帶來新的惡性循環，加薩地區的人道災難必須盡早結束。

盼落實全面持久停火 王毅表示希望停火安排得到有效執行，在此基礎上推動實現全面持久停火；中東問題的根本出路在於落實兩國方案，最終實現以巴兩國和平共處，阿拉伯和猶太兩個民族友好交往。中方願繼續主持公道，為全面徹底解決巴勒斯坦問題發揮建設性作用。

關於中以關係，王毅表示，中華民族和猶太民族交往源遠流長，80年前，雙方在反法西斯戰爭中相互同情、相互幫助，人民之間結下友誼，中以建交30多年來，雙邊關係取得長足發展，各領域務實合作穩步推進。

中方始終從長遠眼光看待發展中以關係，願同以方推動中以創新全面夥伴關係向前發展。

薩爾感謝中國人民二戰期間收留庇護猶太民族，感謝近年來中國工人克服戰事困難為以色列建設作出貢獻，表示以方對以中關係抱有期待，將繼續堅持一個中國政策，願同中方保持對話溝通，開展各領域合作。