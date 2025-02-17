首階段停火3‧1屆滿 以警告或開地獄之門

爭取延長協議 促哈馬斯盡釋人質 以色列總理內塔尼亞胡上周六就停火協議進程召開安全會議，當地傳媒披露，內塔尼亞胡期望加快進度，爭取首階段停火協議中餘下6名人質在未來數日獲釋，亦有意延長停火協議第一階段。他之後補充，除非所有以方人質都被釋放，否則地獄之門將會打開，將實現所有戰爭目標，以及消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯軍事能力。美國國務卿魯比奧上周六晚抵達以色列，開始上任後首訪中東之行。

報道指，停火協議第一階段將於下月1日結束，內塔尼亞胡希望將第一階段延長，超出原定的42天期限，亦希望在美國的支持下，以色列的談判代表能夠向卡塔爾和埃及解釋，延長第一階段也符合哈馬斯的利益，因為這將確保停火持續更長時間。另有報道指，因不滿加薩停火而在上月退出內閣的以色列極右翼前國家安全部長本格維爾，要求政府重新展開加薩戰事。

以色列與哈馬斯的停火協議分為3個階段，第一階段是交換人質，第二階段是結束加薩戰爭，第三階段是加薩戰後重建。以色列談判代表警告，除非以方開始就第二階段展開認真談判，否則就有可能危及第一階段剩餘人質釋放工作。

美卿抵中東開展訪問 魯比奧抵達以色列後，獲以色列外長薩爾迎接。魯比奧周日與內塔尼亞胡會面，就美國總統特朗普提出由美國接管加薩重建的構想，進一步聽取意見。在本月初，特朗普在白宮與內塔尼亞胡會面後，提出由美國接管加薩，並由埃及同約旦等鄰國安置加薩的220萬巴人，其後更指巴人無權重返加薩；阿拉伯國家以及西方多國反對有關提議。

另外，埃及傳媒引述當地安全部門的消息人士指，哈馬斯承諾遵守加薩停火協議，並在未來一段時間不會參與管理加薩事務。消息人士又透露，埃及正密集接觸利益有關各方，組建一個臨時委員會，監督加薩的救濟工作和重建進程。本報綜合報道