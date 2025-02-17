王毅晤烏克蘭外長 指華致力勸和促談

王毅表示，中烏友好有傳統基礎，兩國在2011年就已建立戰略夥伴關係，雙邊關係保持正常發展；近年來，中國一直是烏克蘭第一大貿易夥伴；這在當前形勢下來之不易，也展現了雙方合作的潛力和空間。王毅指，中方視烏克蘭為朋友和夥伴，始終從長遠角度看待並推進中烏關係，願同烏方一道，排除不利因素，推進雙邊關係，開展務實合作。希望烏方繼續確保中國在烏機構和人員安全。