證將與俄烏三方會面 美：無預歐洲談終戰

澤連斯基否認派代表 強調歐方須受邀 俄烏戰爭即將踏入3周年，美國國會眾議院外交事務委員會主席麥考爾上周六證實，美俄代表即將在沙特阿拉伯會面，討論如何促成終戰。美國政府烏克蘭和俄羅斯問題特使凱洛格補充，參與方不包括歐洲在內。烏克蘭總統顧問波多利亞克否認基輔會派代表出席：「談判桌上沒有甚麼值得討論。」

麥考爾在德國慕尼黑表示，是次會面旨在安排總統特朗普、俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基之間進行會晤，期望最終能帶來和平，以及結束俄烏戰爭。外媒報道，美方代表包括國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茲及中東問題特使威特科夫，俄方代表或包括高官及情報機關代表，以及在俄美最近互放囚犯協議扮演關鍵幕後角色的德米特里耶夫。

美特使：不想變大組討論 談及能否保證烏克蘭及歐洲代表參與會談時，凱洛格同日明確地說不：「我屬於現實主義學派，我認為那不會發生。」他提到參與方不包括歐洲在內，理由是美方不希望談判變成大組討論，不過會把歐方利益納入考慮範圍，而烏克蘭代表當然會出席，如果不讓基輔參與屬愚蠢決定。

然而，澤連斯基澄清基輔與美方從未討論美俄烏會面事宜，目前未接獲任何通知或邀請，自己亦只是從外界得知有關會談即將在沙特舉行，對此毫不知情。波多利亞克亦質疑莫斯科根本未準備好談判，沒有任何事項值得討論。

除了否認獲邀，澤連斯基重申烏克蘭絕不會接受任何背着烏方或在沒有基輔參與情況下達成和平協議。他強調沒有烏克蘭，就無法做出有關烏方決定，而沒有歐洲，就無法做出有關歐方決定，歐洲須在談判桌上佔一席位。

針對凱洛格言論，芬蘭總統斯圖布亦稱：「若無歐洲參與，我們不可能就烏克蘭、烏方未來或歐洲安全架構展開討論或談判。這也意味歐洲需團結起來，歐洲需要少說多做。」

傳美問歐可派多少兵赴烏 此外，英媒引述消息報道，美國曾向歐洲各國發調查問卷，詢問他們能為基輔安全保障作出甚麼貢獻。一名歐洲外交官透露，問卷包括6條問題，其中一題詢問歐洲各國準備部署多少士兵。本報綜合報道

特朗普（左）多年前與普京（右）會晤。 美國俄烏問題特使凱洛格 烏軍佔據俄羅斯庫爾斯克州領土。 美國國安顧問沃爾茲 烏克蘭總統澤連斯基 美國中東問題特使威特科夫