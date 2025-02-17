惠州規範合乘出行 收費不得營利

【本報綜合報道】為了規範俗稱「拼車」或搭「順風車」等私家車合乘行為，廣東省惠州市本月印發《關於私人小客車合乘出行的若干規定》（下稱《規定》），訂明合乘服務性質、平台責任及費用分攤標準，並劃定與非法營運之間界限，將3月10日起實施，有效期為3年。

服務提供者需實名註冊 《規定》列明，私家車合乘屬於自願民事行為，不以營利為目的，不納入道路運輸及出租汽車行業管理範疇。合乘服務提供者需實名註冊，車輛須為7座以下且檢驗合格，駕駛員需持有相應準駕車型證件。合乘訊息服務平台需核查嚴格司機背景，參照網約車駕駛員標準動態核驗司機資質，禁止不合規者註冊。

針對防止合乘變相從事非法營運，《規定》列明私家車每天在市內提供收費合乘服務不得超過4次，跨市不得超過兩次，免費次數不限。費用僅可分攤油費、通行費等直接成本，里程費用不得超過惠州巡遊的士運價一半，亦禁止設置起步價及夜間補貼等附加費用。任何以合乘名義從事營利性運輸行為均屬非法營運，交通部門將依法查處。