口腔連鎖店拖糧 多地患者轉診難
【本報綜合報道】內地民營口腔連鎖品牌福斯曼近日傳出資金鏈斷裂、門店倒閉，有員工被拖欠工資已3個月，包括北京、深圳、上海、廣州、武漢等地受影響的患者人數或超過千人。
傳資金鏈斷裂 分店停運
內媒上周六報道，有在廣州天河購書中心門店接受治療的患者小黃（化名）透露，以往定期接來自福斯曼的工作人員隨訪電話，但最近卻杳無音信。較早前，企業訊息查詢機構「企查查」的風險提示顯示，福斯曼面臨多宗房屋租賃及裝飾裝修合約糾紛。一份流傳的覆診門診安排聲明指出，福斯曼已將上海4間門診整體打包轉讓。關於資金問題，福斯曼公司近期在聲明中透露，儘管春節前成功簽署一輪投資協議，但由於投資方未能履行後續注資義務，公司遭遇了資金鏈斷裂的問題，進而影響了部分門診的正常營運。品牌始創人及關聯企業法人徐志岩對表示，「還有幾天就能收尾解決完了」。他又稱，包括原有患者安置等問題，「已經妥善地解決了90%」。
廣州、上海等地多名患者對內媒稱，大多數患者的費用介乎兩萬至5萬元人民幣（約2.16萬至5.4萬港元）之間。事發後，部分患者曾嘗試前往公立醫院和其他民營口腔醫院覆診，但公立醫院往往拒絕接收，而部分民營口腔醫院也表現出明顯的排斥態度。針對大批患者的轉診問題，福斯曼提出了多個解決方案，但在新收費機構方資訊未知等情況下，部分患者心存疑慮。
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