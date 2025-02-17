口腔連鎖店拖糧 多地患者轉診難

傳資金鏈斷裂 分店停運

內媒上周六報道，有在廣州天河購書中心門店接受治療的患者小黃（化名）透露，以往定期接來自福斯曼的工作人員隨訪電話，但最近卻杳無音信。較早前，企業訊息查詢機構「企查查」的風險提示顯示，福斯曼面臨多宗房屋租賃及裝飾裝修合約糾紛。一份流傳的覆診門診安排聲明指出，福斯曼已將上海4間門診整體打包轉讓。關於資金問題，福斯曼公司近期在聲明中透露，儘管春節前成功簽署一輪投資協議，但由於投資方未能履行後續注資義務，公司遭遇了資金鏈斷裂的問題，進而影響了部分門診的正常營運。品牌始創人及關聯企業法人徐志岩對表示，「還有幾天就能收尾解決完了」。他又稱，包括原有患者安置等問題，「已經妥善地解決了90%」。