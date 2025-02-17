學生共餐受罰 市教局人員稱可接受
【本報綜合報道】河北省衡水市景縣中學早前以「餐廳逆行」及「與他人共餐」為由處罰學生，被批評校規過嚴。校方上周五確認事件，市教育局工作人員則認為規定內容可以接受。
中學推嚴規 或停課記過
根據網上流出《河北景縣中學學生違紀處理規定》（下稱《規定》），校方列明「餐廳逆行」、「與他人共餐，一人打多飯」及「午晚休規定時間外上廁所」等行為均屬違紀項目，計法為積分制，罰則包括見家長、停課回家及警告記過等。一名教師解釋，禁止餐廳逆行是因為學生人數太多，一旦在飯點逆行很容易發生擁堵或踩踏，不明文規定的話學生很容易變得自由散漫。
談及規定是否過於壓抑中學學生個性發展時，衡水市教育局工作人員認為，不同學校有不同規定，是否壓抑則取決於孩子自身性格，並說自己正是接受衡水教育長大：「網傳《規定》內容可以接受。」資料顯示，河北景縣中學為省級示範性高中，注重「嚴謹治學、全面發展」，強調紀律與學業並重。上述教師承認該校在作息時間等方面規定確實比起一般中學更嚴，不過均以說服學生為主。
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