學生共餐受罰 市教局人員稱可接受

中學推嚴規 或停課記過

根據網上流出《河北景縣中學學生違紀處理規定》（下稱《規定》），校方列明「餐廳逆行」、「與他人共餐，一人打多飯」及「午晚休規定時間外上廁所」等行為均屬違紀項目，計法為積分制，罰則包括見家長、停課回家及警告記過等。一名教師解釋，禁止餐廳逆行是因為學生人數太多，一旦在飯點逆行很容易發生擁堵或踩踏，不明文規定的話學生很容易變得自由散漫。