涉姦女生威脅毀容 高中男師革職受查

廣西大學附屬中學南寧校區一名高中男教師，涉嫌強迫女學生與他發生關係，並透過電話威脅對方。多人上周六在網上舉報事件後，南寧市警方正立案處理。廣西大學附屬中學同日通報，已開除涉事男教師。

爆料者稱疑犯敲其家門 多名網民指出，該校物理教師鄭××曾誘騙一名高三女學生發生關係。另有網民公開錄音提到，一名男子在對話中威脅一名女子，內容提及自己一旦丟掉工作即等於失去所有，屆時就會提刀令對方毀容。一名爆料者更聲稱，他剛在小紅書發文不久，該名男教師就來敲其家門。

南寧市教育局工作人員表示，警方及教育部門已介入調查，局方已布置一些相關處置工作，後續需待警方調查一切是否屬實，再作下一步處理。南寧市西鄉塘區政府工作人員稱如有此事，會獲教育部門上報，將調查了解相關情況。

學校證存職業失德行為 廣西大學附屬中學微信公號上周六發通報，經調查核實，鄭××存在嚴重違反教師職業道德行為，該校已依法依紀給予鄭××開除處分。目前校方已將有關材料報送公安機關，並配合公安機關進行調查。記者上周六先後致電廣西大學附屬中學和南寧市西鄉塘區教育局，電話均無人接聽。記者另從廣西大學附屬中學轄區西大派出所了解到，警方已經接到此事報案。本報綜合報道