兩岸國際

兩岸多地大霧能見度低發警報

兩岸多地昨日出現大霧，中央氣象台發布大霧黃色預警，上海、浙江中北部、江西中北部、湖南中北部、福建東南部等地的部分地區有大霧，局部地區出現能見度低於200米的強濃霧。而台灣氣象署亦對全台11縣市發出濃霧特報，西半部地區及金門等地易有局部低雲或霧影響能見度。（綜合報道）
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