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胖東來對爆料者先獎勵後追究
近日，有內地網民投訴，河南零售企業胖東來被爆出售的紅色內褲掉色、致敏，成為輿論焦點。胖東來其後將涉事品牌系列產品下架，並發聲明向顧客道歉，但上周五發布相關調查結果指，涉事產品經檢測為合格產品，將向爆料顧客發放投訴獎金，再追究其侵犯公司名譽權的行為。（綜合報道）
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