上交所前副總經理 涉貪腐遭雙開

【本報綜合報道】上海證券交易所前黨委委員、副總經理董國群早前因嚴重違紀違法問題接受紀律審查和監察調查。內地中央紀委國家監委網站上周六發通報稱，董國群涉嫌受賄被開除黨籍及公職。通報內容提到，他長期借用多人證券帳戶炒股，違規入股多家擬上市企業，安排他人充當「白手套」，隱藏「影子股東」身份。

長借多人帳戶炒股

據中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、浙江省紀委監委消息，董國群與他人串供，轉移、隱匿贓款贓物；沉迷酒場飯局，將私人會所當作「個人食堂」，在中央巡視期間仍多次接受管理服務對象宴請；長期接受管理服務對象安排的高爾夫球活動；違規收受貴重禮品和大額消費卡；在企業上市、公司監管、大額資金存放、工程建設等事項上為他人牟取利益，非法收受股權、現金等財物，數額特別巨大。