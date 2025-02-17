重傷澳門女童命危 藥物低溫保護神經

【本報綜合報道】台灣台中新光三越中港店氣爆奪命事故當中，澳門鄧氏家族一家4代7口於事發時路過現場，被爆炸噴飛跌落路的重物擊中，造成2死5傷。其中頭部重創至今昏迷的2歲女童，上周六仍在深切治療病房與死神拔河。醫生形容其傷勢如同「石頭砸豆腐」，就醫後7天是關鍵期。

曾祖母未知其兒媳死訊 受重傷的鄧姓女童上周四受傷後送院急救，緊急插管轉送中國醫藥大學兒童醫院開刀。該院神經外科主任鄭宇凱指出，女童到院時重度昏迷，嚴重頭部外傷、腦部腫脹、顱骨骨折，接受緊急開顱減壓手術，術後轉送兒科ICU病房治療。他解釋，女童目前昏迷指數3，仍有生命危險。為防止女童腦部持續腫脹和缺氧缺血，院方持續偵測腦壓，以藥物及低溫療法進行神經保護。至於女童的24歲叔叔臉部、手臂骨折，手術後傷勢穩定；85歲鄧家沈姓曾祖母左側肋骨骨折，手臂骨折，術後情況穩定。院方尊重家屬，未告知其兒子及媳婦死訊。

澳門親友團在氣爆發生後翌日火速抵台處理後事，先赴台中崇德殯儀館認屍及完成相驗程序，上周六下午在禮儀社陪同下，到達氣爆現場。百貨公司外廣場已搭好帳篷，在法師引領下，親友手持招魂幡及牌位落車。現場大批保安拿黑色雨傘築起人牆，保護家屬進入帳棚招魂，現場傳出搖鈴聲、哭聲，招魂儀式約半小時完成，場面哀戚。