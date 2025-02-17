台氣爆肇因未揭盅 工人：商場氣體味濃

天然氣公司：事發前3天拆錶封管 台灣台中市新光三越百貨公司奪命氣爆事故發生後，台中地檢署截至昨日已傳訊18人到場說明，釐清施工時是否把氣體管道切除或移置，導致氣體外溢引發氣爆。而氣爆後現場氣體管道照片也流出，顯示天然氣管道外觀及封塞塞頭均完整正常。對於氣體爆炸，天然氣公司和工班說法不一。負責供應天然氣的欣中天然氣公司表示，事發前3天已拆除氣體錶並封閉管道，但當時在場的工人卻稱聞到濃烈氣體味。

事故後，一張疑似施工工班與相關單位的對話截圖在網上瘋傳，內容顯示，工班曾回報工程涉及氣體管道，並通知新光三越。新光三越則回應會有專人「截氣」，惟最終卻發生氣體爆炸。另台媒報道，當天施工工班經大承包商發給小承包商，最後發給派遣工。當事人力公司業者被問及施工單位具體細節時，表示不方便回答，「會倒，不要鬧」。人力公司代表強調，派遣工在現場工作只是單純抽拉線路，沒有觸及管道。

消防局指警報系統遭屏蔽 據消防署公布現場關係人員筆錄顯示，上周四上午10時半氣爆發生前，有現場工人看到廠商用砂輪機（即角磨機）切割氣體管道，施作到東北角發生爆炸。也有機電人員稱，當日上午11點10分廠商詢問氣體管道開關把的位置，不久傳出氣體味，20分鐘後即11時半就發生爆炸，因此判斷裝修與爆炸有關。台中市消防局長孫福佑指出，消防員到場就發現警報偵測系統遭屏蔽未發生作用。欣中天然氣公司強調，氣爆後配合消防局鑑識小組到現場逐樓勘查結果，天然氣管道外觀及封塞塞頭均完整正常，確認沒有氣體洩漏反應，已初步排除氣爆肇因與天然氣有關。公司又強調，如要切割氣體管道，應告知公司由專業人員處置。

此外，台中市府事發後針對轄內39間大型百貨商場及量販店展開聯合稽查，上周五首波稽查兩間百貨商場及兩間量販店，查獲兩業者有不合格項目，將分別依《建築法》罰款6萬至30萬元（約1.5萬至7.3萬港元）；其餘35家百貨商場及量販店預計周五前完成聯合稽查。本報綜合報道