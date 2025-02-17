華包頭號參與巴國聯演 專家解讀為交流戰術

【本報綜合報道】由巴基斯坦海軍組織的「和平2025」多國海上聯合演習上周二落幕，是中國海軍今年首次參加外軍聯演，並派出052DL改進型導彈驅逐艦包頭號、綜合補給艦高郵湖號參與演習。內媒上周六引述軍事專家分析指，中方之所以派出包頭號，是因為其可以參與聯合演習中很多課目，能夠與外國同行交流戰術戰法，而高郵湖號能夠給其他友好國家海軍提供更多幫助，加強聯合作戰能力。

高郵湖號同行支援補給

報道指，包頭號是驅逐艦，能參加聯合編隊、反海盜、反恐的演練課目，其作戰能力也非常全面，無論是對海打擊能力、反潛能力，還是防空作戰能力，整體性能完全能夠匹配。而包頭號比較新，也可以向各國海軍同行展示中國海軍在武器裝備建設方面所取得的成果。至於高郵湖號不僅可以讓戰艦海上自持能力得到進一步提升，也可以通過演習和演練，給其他友好國家的海軍的作戰艦艇，在最短的時間內進行最高效補給，這種默契程度也可以轉化為聯合作戰能力。