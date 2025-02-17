台偵獲13架次解放軍機艦 基隆西北現空飄氣球

【本報綜合報道】台灣防務部門昨日公布，自上周六上午6時至昨日上午6時止，共偵獲4架次解放軍軍機，另於基隆西北113海里偵獲一枚空飄氣球。另外，台灣外事部門表示，加拿大皇家海軍護衞艦「渥太華號」昨日通過台灣海峽，是加拿大軍艦今年來首度穿越台海，亦是自2022年11月發布印太戰略以來第6次。

加國軍艦今年首穿台海 通報指，4架次解放軍軍機中，有兩架次逾越台灣海峽中線，進入北部、西南空域，亦偵獲8艘次解放軍軍艦、一艘次公務船，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

另外，台媒上周六引述中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津指，未來10年是中美圍繞台灣問題戰略博弈的關鍵10年，台灣問題將進入一個「10年關鍵期」，大陸具備解決台灣問題的實力和能力，但這並不意味解決問題的時機完全成熟，預計大陸不會輕易啟動《反分裂國家法》採取非和平手段實現統一，而會將統一時間稍作延遲。