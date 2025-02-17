美日韓外長聲明 護台海和平穩定 針對大陸

首提支持台灣參與適當國際組織 美國國務卿魯比奧上周六在德國慕尼黑與日本外務大臣岩屋毅及南韓外交部長趙兌烈舉行會談，是特朗普政府上台後首次。美日韓在聯合聲明強調維持台海和平與穩定重要性，更首次提到「支持台灣有意義地參與適當國際組織」。分析指，上述內容明顯針對中國，反映特朗普政府對華政策路線強硬。

自去年9月以來，美日韓外長再次舉行會談。聯合聲明首先重申美日韓關係堅定不移，將堅守三國及更廣泛印太地區安全、保障及繁榮承諾，之後提及4大重點，分別是加強三邊安全合作、應對北韓威脅、加強經濟安全和韌性、推動共同價值觀和地區參與。

3國商AI及半導體合作 在加強三邊安全合作方面，眾人強調維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮必不可少因素，鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何試圖單方面強迫或脅迫改變現狀行為，支持台灣有意義地參與適當國際組織。談及如何應對北韓威脅時，他們商定進一步加強對朝制裁，堅決應對朝方違反及規避制裁措施。

對於加強經濟安全和韌性，三國有意深化在美液化天然氣（LNG）等能源方面，以及圍繞人工智能（AI）、半導體及網絡之間合作。最後，眾人重申將並肩反對任何破壞民主體制、經濟獨立及全球安全行為。

會談結束後，岩屋毅透露三國確認在如何應對北韓等議題團結一致，主導旨在實現地區和平與繁榮舉措，又指與美韓就朝方綁架日本人問題確認美韓一貫支持。南韓外交部一名負責人補充，韓方對台基本立場不變，尊重「一個中國」立場無變，聲明提及「支持台灣有意義地參與適當國際組織」所指的是參與非政府間國際組織活動可能性。韓聯社另提到，美日元首月初舉行會談並發表聯合聲明，內容亦包括「支持台灣加入國際組織」，韓方要求在此次三國外長聲明加入「適當」一詞。

日本促美豁免鋼鋁關稅 針對美國正揮舞「關稅大棒」，岩屋毅同日亦與魯比奧短暫交談，促請美方豁免向日鋼鋁徵收25%關稅，不要把日本列為徵收對等關稅對象。雙方確認將為強化經濟關係溝通，岩屋毅希望盡快召開由外長及防長出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議。本報綜合報道