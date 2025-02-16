特朗普與普京 互送勝利光環

美國和俄羅斯就俄烏戰爭議和陷入膠着之際，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京日前通電話，其後雙方沒有向媒體表達共同的觀點和結論，說明雙方仍未全面達成共識。正如普京所說，過去拜登政府一直沒有開啟與俄羅斯任何有關停火的對話，俄烏戰爭只能愈演愈烈。而如今特朗普對於議和的立場，正如普京之前的公開表態，與特朗普交手最困難之處，是他非常難以預測。

由於特朗普在外交上經常自作主張，人們都擔心他對戰場形勢及北約實況並不了解，如今俄羅斯及國際社會感到高興的是，美國國會參議院剛以52票支持對48票反對，確認特朗普提名的前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）為國家情報總監。她是一個被公認為求真、公正及充分具備軍方情報收集和處理經驗的人，能提供正確的資訊作合理的判斷。加伯德過去曾發表同情中央情報局前特工斯諾登的言論，且曾與敍利亞前總統巴沙爾‧阿薩德會面。

不讓烏國加入北約 拜登掌政期間，華府和時任北約秘書長斯托爾滕貝格都在營造一個假象，就是俄羅斯有野心在佔領烏克蘭之後，再入侵波蘭、波羅的海三國及羅馬尼亞等國，而北約支援烏克蘭抗俄，就是要擊敗俄羅斯以杜絕其野心。而加伯德則指出，2022年4月俄羅斯與烏克蘭和談時，俄軍從基輔附近撤退，在和談草案中亦容許給予烏東地區特殊地位，由此可看出俄羅斯並沒有侵歐的野心，只是想阻止烏克蘭加入北約，以及北約武裝化烏克蘭。特朗普亦表示理解俄羅斯這個國家安全顧慮。

特朗普與拜登最大的不同，是拜登在意識形態上深信一定要在烏克蘭戰場擊敗俄羅斯，來體現西方的霸權，只是近3年來的苦戰證明這個願望無法實現。如今特朗普要面對普京堅持烏克蘭不可以加入北約，這是和議的必要條件及普京的勝利光環。而特朗普亦需要普京讓步，給他一個勝利光環作下台階，有歐美軍政專家認為，特朗普會要求普京承諾不會主動攻擊及佔領羅馬尼亞、波蘭、波羅的海三國等北約成員國。

問題是，如何可保證兩方面都信守承諾？以西方破壞《明斯克協議》，以及2022年4月拜登夥同時任英國首相約翰遜，說服烏克蘭總統澤連斯基拒簽和約，這更有理由令人相信，俄羅斯反而更應擔心美國及其他北約成員國會破壞協議。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻