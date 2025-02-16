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威廉夫婦 情人節放閃
剛過去的情人節，英國肯辛頓宮發布王儲威廉（右）和夫人凱瑟琳（左）恩愛合照，兩人都穿着藍色短袖衣服，坐在草地上的氈子並手牽手。凱瑟琳笑容燦爛，威廉則面向對方，親吻她的臉頰。合照配文是一個紅心表情符號，盡顯甜蜜浪漫。傳媒估計，合照攝於去年9月左右，當時凱瑟琳宣布完成癌症化療。
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