高溫高壓 華團隊合成六方金剛石

【本報綜合報道】內媒前日報道，中國吉林省長春市吉林大學和廣東省中山大學組成的研究團隊，發現高溫高壓下石墨經由「後石墨相」形成六方金剛石的全新路徑，並首次合成高質量、近純的六方金剛石塊體材料，其硬度高出立方鑽石，並具有良好的熱穩定性。相關研究論文已發表於國際學術期刊《自然‧材料》。

美國科學家1967年在隕石坑中發現一種珍稀的「超級鑽石」，因具有六方晶體結構、共生於隕石中且更為堅硬而備受關注，但人工合成純相六方金剛石卻是長期未能攻破的科學難題。團隊在探索該個議題時，意識到高壓相結構很可能是關鍵所在，並為此設計出高溫高壓實驗，利用激光加溫鑽石對頂砧技術，原位研究了石墨在50吉帕超高壓高溫下的結構變化規律。研究人員發現石墨在高壓力區間會形成後石墨相高壓結構，再通過局部加熱，成功獲得六方金剛石。