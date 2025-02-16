檢測木乃伊氣味 古埃及防腐揭秘

帶木質調 辛甜花香來自樹脂物料 斯洛文尼亞盧布爾雅那大學、英國倫敦大學學院，以及來自波蘭的研究團隊最新發現，古埃及木乃伊氣味具有木質調、辛香和甜味，同時亦檢測到花香，或來自於防腐過程中使用的杜松樹脂等物料，為有關防腐材料與技術演變提供新見解。研究論文上周四已在《美國化學學會期刊》上發表。

研究團隊分析了展示於開羅埃及博物館的9具木乃伊，首次利用儀器分析並結合嗅覺測試，系統性研究木乃伊氣味。研究人員利用相關儀器測量其釋放的化學物質，並由接受3個月專門訓練的4名研究員對氣味展開質量、強度與愉悅度評估。結果顯示，木乃伊的氣味來源或來自古埃及人使用的松樹、雪松、杜松等針葉樹脂，以及沒藥和乳香等樹脂與蠟類。

芬芳象徵神聖 惡臭糜爛印證 研究顯示，上述分析方法毋須直接對木乃伊採樣，而是以非侵入性且無損的方式，通過氣味研究古代遺骸的化學成分，有助於識別過去防腐技術的變遷，並進一步探索木乃伊氣味在文化與宗教儀式中的作用。有學者指，氣味在古埃及防腐過程中至關重要，芬芳氣味象徵神聖與純潔，惡臭則代表糜爛與死亡。

此外，今次研究對保存博物館藏品和提升展覽體驗亦具有重要意義，團隊指希望未來能利用研究成果開發「氣味景觀」，以人工方式重現他們檢測到的木乃伊氣味，並增強未來博物館參觀者的體驗。本報綜合報道