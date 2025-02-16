華盛頓機場67死空難 或「黑鷹」錯過關鍵指示

【本報綜合報道】美國華盛頓列根國家機場上月29日發生美國航空客機與美軍黑鷹直升機在空中相撞空難，67人罹難。現場調查結束，美國全國運輸安全委員會（NTSB）上周五發表報告指出，黑鷹直升機當時可能未能聽到機場控制塔的重要指示，飛行數據亦出現異常。

NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）在記者會上表示，駕駛艙語音記錄器顯示，事發前控制塔曾指示黑鷹直升機從客機後方繞行，但通訊疑因傳輸問題中斷，導致機組人員未能完整接收指示。控制塔關於跑道變更的通知可能也未被清楚接收，令黑鷹直升機再度錯過重要指示。

另揭誤判高度 此外，黑鷹直升機駕駛艙內飛行員看到的飛行高度，與飛行數據記錄器顯示的數據不一致，一名飛行員報告當時高度為91米，另一人則稱122米，而黑盒記錄的實際高度是85米。霍曼迪透露，事發時該直升機正進行飛行考核，飛行員全程佩戴夜視鏡，可能影響其對環境的感知能力。NTSB將繼續分析相關數據，以確定事故原因。