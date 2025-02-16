美聯社拒改稱美國灣 白宮禁足刁難

不准乘空軍一號同行 斥削民主價值核心 美聯社拒絕按照美國總統特朗普的行政命令，在報道中使用「美國灣」稱呼「墨西哥灣」。白宮上周五表示，美聯社記者和攝影師被無限期禁止踏足白宮橢圓形辦公室和空軍一號總統專機採訪。《美聯社》回應指，言論自由是美國民主的支柱，白宮做法已削弱受憲法捍衞的重要權利。

上周五在特朗普離開白宮前往佛羅里達州海湖莊園前不久，其政府證實美聯社不會被允許乘坐空軍一號同行，其一名記者當日亦未能採訪橢圓形辦公室舉行的行政命令簽署活動。白宮副幕僚長布多維奇發文批評，美聯社繼續無視「美國灣」的合法地理名稱變更，不但引發分歧，還暴露美聯社對虛假訊息的承諾。

原名墨西哥灣 布多維奇稱，雖然美聯社進行「不負責任和不誠實報道的權利」仍受到憲法第一修正案保障，但不保證他們能不受限制地進入橢圓形辦公室、空軍一號等空間。

布多維奇表示，取而代之的是，今後將向此前被禁止進入的數以千計的記者們開放。美聯社回應時強調，言論自由是美國民主支柱及人民核心價值，白宮也支持這些原則，現在卻因他們對某些地理位置的稱呼不同，就限制其報道總統相關活動，只會削弱美國憲法賦予所有美國人的重要權利。

特朗普上月簽署行政令，將墨西哥灣更名為「美國灣」。美聯社表示，作為向世界各地傳播新聞的全球性通訊社，必須確保所有受眾都能輕鬆識別地名和地理位置，因此將繼續使用墨西哥灣這一名稱，但同時承認「美國灣」的名稱。受此影響，美聯社記者本月11日起被禁止進入白宮橢圓形辦公室參加多個活動，引起白宮記者協會批評。本報綜合報道