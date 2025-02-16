蘇丹續准俄建設海軍基地

蘇丹與俄羅斯於2020年曾達成協議，允許俄方在紅海的蘇丹港口建立海軍基地，但由於近年蘇丹局勢動盪，計劃一度停擺。蘇丹外交部長謝里夫近日承諾，蘇丹將繼續努力落實相關計劃。紅海連接蘇彝士運河和印度洋，是世界最具戰略意義的航道之一。若相關協議最終落實，將是俄羅斯在非洲建立的首個海軍基地。（綜合報道）