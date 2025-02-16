萊恩警告特朗普 烏失敗將弱化歐美

【本報綜合報道】歐盟委員會主席萊恩上周五在慕尼黑安全會議演說時，表示將提議針對國防經費放寬歐盟對成員國的政府赤字限制，並警告美國總統特朗普，烏克蘭的失敗不只會弱化歐洲，也會弱化美國。

特朗普政府在上周密集丟出強力促和俄烏、全面施加對等關稅兩枚震撼彈，讓歐洲當局措手不及。萊恩透過慕尼黑安全會議的場合回應，除了再次強調美國掀起貿易戰和懲罰性關稅毫無意義，演說大半重點放在烏克蘭和歐洲安全議題上。

萊恩表示，烏克蘭比任何人都想要和平也願意和談，而俄羅斯總統普京才應該證明他無意拖長戰爭。她強調烏克蘭需要公正且持久的和平，烏克蘭的失敗將會弱化歐美、加劇印太地區的挑戰，從而威脅歐美共享的價值，因為世上的獨裁者正在關注侵略鄰國會否不受到懲罰，以及真正的遏阻是否存在。

正加速進程讓烏加入歐盟 相較於烏克蘭欲加入北約（NATO）的期望這兩天被特朗普及美國新國防部長海格塞斯潑了冷水，萊恩則在演說中送暖，表示將加速烏克蘭加入歐盟的進程，稱︰「烏克蘭是我們歐洲大家庭的一部分，這是他們的未來所在。」